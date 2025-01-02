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NFTb 价格 (NFTB)

USD

NFTb (NFTB) 实时价格图表

$0.00267517
$0.00267517$0.00267517
+0.60%(1D)

今天 NFTb (NFTB) 的价格

今天 NFTb (NFTB) 的实时价格为 0.00267653 USD。目前其市值为 $ 1.87M USD。NFTB 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFTb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.56K USD
- NFTb 当天价格变化为 +0.72%
- 其循环供应量为 696.87M USD

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NFTb (NFTB) 价格表现 USD

今天内，NFTb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NFTb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004474355
在过去60天内，NFTb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019778148
在过去90天内，NFTb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000684946771740813

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.72%
30天$ -0.0004474355-16.71%
60天$ +0.0019778148+73.89%
90天$ +0.000684946771740813+34.39%

NFTb (NFTB) 价格分析

NFTb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00264128
$ 0.00264128$ 0.00264128

$ 0.00268971
$ 0.00268971$ 0.00268971

$ 0.62758
$ 0.62758$ 0.62758

+0.05%

+0.72%

-7.52%

NFTb (NFTB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 20.56K
$ 20.56K$ 20.56K

696.87M
696.87M 696.87M

什么是NFTb (NFTB)

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

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NFTb (NFTB) 资源

官网

大家还在问：关于 NFTb (NFTB) 的其他问题

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NFTB 兑换为当地货币

1 NFTB 兑换 AUD
A$0.004282448
1 NFTB 兑换 GBP
0.002141224
1 NFTB 兑换 EUR
0.0025694688
1 NFTB 兑换 USD
$0.00267653
1 NFTB 兑换 MYR
RM0.0119640891
1 NFTB 兑换 TRY
0.0945350396
1 NFTB 兑换 JPY
¥0.4205631589
1 NFTB 兑换 RUB
0.2957297997
1 NFTB 兑换 INR
0.2294856822
1 NFTB 兑换 IDR
Rp43.1698326659
1 NFTB 兑换 PHP
0.1550246176
1 NFTB 兑换 EGP
￡E.0.1358338975
1 NFTB 兑换 BRL
R$0.0165677207
1 NFTB 兑换 CAD
C$0.0038542032
1 NFTB 兑换 BDT
0.319845335
1 NFTB 兑换 NGN
4.1432149094
1 NFTB 兑换 UAH
0.1125748518
1 NFTB 兑换 VES
Bs0.13650303
1 NFTB 兑换 PKR
Rs0.7455474315
1 NFTB 兑换 KZT
1.4049908929
1 NFTB 兑换 THB
฿0.0917246831
1 NFTB 兑换 TWD
NT$0.0880310717
1 NFTB 兑换 CHF
Fr0.002408877
1 NFTB 兑换 HKD
HK$0.0207966381
1 NFTB 兑换 MAD
.د.م0.027032953