NFT Worlds 今日价格

NFT Worlds (WRLD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WRLD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WRLD。

NFT Worlds 目前市值在 $ 76,688 排名第 #-，流通供应量为 548.93M WRLD。过去 24 小时内，WRLD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.623493，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WRLD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.48。

NFT Worlds（WRLD）市场信息

市值 $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K 成交量（24H） $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 完全稀释市值 $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K 流通量 548.93M 548.93M 548.93M 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

NFT Worlds 的当前市值为 $ 76.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.48。WRLD 的流通量为 548.93M，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 698.52K。