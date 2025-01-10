NFT Stars 价格 (NFTS)
今天 NFT Stars (NFTS) 的实时价格为 0.04851802 USD。目前其市值为 $ 66.68K USD。NFTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFT Stars 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.29 USD
- NFT Stars 当天价格变化为 -0.49%
- 其循环供应量为 1.37M USD
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今天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00024171081769818。
在过去30天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012036544。
在过去60天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001294557。
在过去90天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00024171081769818
|-0.49%
|30天
|$ -0.0012036544
|-2.48%
|60天
|$ -0.0001294557
|-0.26%
|90天
|$ 0
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NFT Stars 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.49%
-4.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 NFTS 兑换 AUD
A$0.0781140122
|1 NFTS 兑换 GBP
￡0.0392995962
|1 NFTS 兑换 EUR
€0.0470624794
|1 NFTS 兑换 USD
$0.04851802
|1 NFTS 兑换 MYR
RM0.2178459098
|1 NFTS 兑换 TRY
₺1.7185082684
|1 NFTS 兑换 JPY
¥7.673124863
|1 NFTS 兑换 RUB
₽4.936708535
|1 NFTS 兑换 INR
₹4.17254972
|1 NFTS 兑换 IDR
Rp782.5486001206
|1 NFTS 兑换 PHP
₱2.8387893502
|1 NFTS 兑换 EGP
￡E.2.452585911
|1 NFTS 兑换 BRL
R$0.293534021
|1 NFTS 兑换 CAD
C$0.0698659488
|1 NFTS 兑换 BDT
৳5.9182280796
|1 NFTS 兑换 NGN
₦75.1049245996
|1 NFTS 兑换 UAH
₴2.0566788678
|1 NFTS 兑换 VES
Bs2.57145506
|1 NFTS 兑换 PKR
Rs13.5297350572
|1 NFTS 兑换 KZT
₸25.5088341952
|1 NFTS 兑换 THB
฿1.6772679514
|1 NFTS 兑换 TWD
NT$1.5991539392
|1 NFTS 兑换 CHF
Fr0.0441513982
|1 NFTS 兑换 HKD
HK$0.3774701956
|1 NFTS 兑换 MAD
.د.م0.4880912812