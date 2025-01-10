NFT Stars 图标

NFT Stars 价格 (NFTS)

USD

NFT Stars (NFTS) 实时价格图表

$0.04851802
$0.04851802$0.04851802
-0.40%(1D)

今天 NFT Stars (NFTS) 的价格

今天 NFT Stars (NFTS) 的实时价格为 0.04851802 USD。目前其市值为 $ 66.68K USD。NFTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFT Stars 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.29 USD
- NFT Stars 当天价格变化为 -0.49%
- 其循环供应量为 1.37M USD

在获取 MEXC 上从 NFTS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NFTS 价格信息的首选平台。

NFT Stars (NFTS) 价格表现 USD

今天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00024171081769818
在过去30天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012036544
在过去60天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001294557
在过去90天内，NFT Stars 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00024171081769818-0.49%
30天$ -0.0012036544-2.48%
60天$ -0.0001294557-0.26%
90天$ 0--

NFT Stars (NFTS) 价格分析

NFT Stars 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04802274
$ 0.04802274$ 0.04802274

$ 0.0495162
$ 0.0495162$ 0.0495162

$ 3.09
$ 3.09$ 3.09

--

-0.49%

-4.30%

NFT Stars (NFTS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 66.68K
$ 66.68K$ 66.68K

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

1.37M
1.37M 1.37M

什么是NFT Stars (NFTS)

Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

NFT Stars (NFTS) 资源

官网

大家还在问：关于 NFT Stars (NFTS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NFTS 兑换为当地货币

1 NFTS 兑换 AUD
A$0.0781140122
1 NFTS 兑换 GBP
0.0392995962
1 NFTS 兑换 EUR
0.0470624794
1 NFTS 兑换 USD
$0.04851802
1 NFTS 兑换 MYR
RM0.2178459098
1 NFTS 兑换 TRY
1.7185082684
1 NFTS 兑换 JPY
¥7.673124863
1 NFTS 兑换 RUB
4.936708535
1 NFTS 兑换 INR
4.17254972
1 NFTS 兑换 IDR
Rp782.5486001206
1 NFTS 兑换 PHP
2.8387893502
1 NFTS 兑换 EGP
￡E.2.452585911
1 NFTS 兑换 BRL
R$0.293534021
1 NFTS 兑换 CAD
C$0.0698659488
1 NFTS 兑换 BDT
5.9182280796
1 NFTS 兑换 NGN
75.1049245996
1 NFTS 兑换 UAH
2.0566788678
1 NFTS 兑换 VES
Bs2.57145506
1 NFTS 兑换 PKR
Rs13.5297350572
1 NFTS 兑换 KZT
25.5088341952
1 NFTS 兑换 THB
฿1.6772679514
1 NFTS 兑换 TWD
NT$1.5991539392
1 NFTS 兑换 CHF
Fr0.0441513982
1 NFTS 兑换 HKD
HK$0.3774701956
1 NFTS 兑换 MAD
.د.م0.4880912812