NFT Soccer Games 价格 (NFSG)
今天 NFT Soccer Games (NFSG) 的实时价格为 0.03784211 USD。目前其市值为 $ 6.19K USD。NFSG 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFT Soccer Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.44 USD
- NFT Soccer Games 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 163.65K USD
在获取 MEXC 上从 NFSG兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NFSG 价格信息的首选平台。
今天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0196238208。
在过去60天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0184095394。
在过去90天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0196238208
|-51.85%
|60天
|$ -0.0184095394
|-48.64%
|90天
|$ 0
|--
NFT Soccer Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The first play-to-earn Football Manager game on Avalanche C-Chain. You can earn by training your players, playing friendly matches, beating your rivals in death matches or getting rank in tournaments.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NFSG 兑换 AUD
A$0.0609257971
|1 NFSG 兑换 GBP
￡0.0306521091
|1 NFSG 兑换 EUR
€0.0367068467
|1 NFSG 兑换 USD
$0.03784211
|1 NFSG 兑换 MYR
RM0.1699110739
|1 NFSG 兑换 TRY
₺1.3403675362
|1 NFSG 兑换 JPY
¥5.9847296965
|1 NFSG 兑换 RUB
₽3.8504346925
|1 NFSG 兑换 INR
₹3.25442146
|1 NFSG 兑换 IDR
Rp610.3565274533
|1 NFSG 兑换 PHP
₱2.2141418561
|1 NFSG 兑换 EGP
￡E.1.9129186605
|1 NFSG 兑换 BRL
R$0.2289447655
|1 NFSG 兑换 CAD
C$0.0544926384
|1 NFSG 兑换 BDT
৳4.6159805778
|1 NFSG 兑换 NGN
₦58.5788294378
|1 NFSG 兑换 UAH
₴1.6041270429
|1 NFSG 兑换 VES
Bs2.00563183
|1 NFSG 兑换 PKR
Rs10.5526507946
|1 NFSG 兑换 KZT
₸19.8958677536
|1 NFSG 兑换 THB
฿1.3082017427
|1 NFSG 兑换 TWD
NT$1.2472759456
|1 NFSG 兑换 CHF
Fr0.0344363201
|1 NFSG 兑换 HKD
HK$0.2944116158
|1 NFSG 兑换 MAD
.د.م0.3806916266