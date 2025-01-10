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NFT Soccer Games 价格 (NFSG)

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NFT Soccer Games (NFSG) 实时价格图表

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今天 NFT Soccer Games (NFSG) 的价格

今天 NFT Soccer Games (NFSG) 的实时价格为 0.03784211 USD。目前其市值为 $ 6.19K USD。NFSG 兑换 USD 的价格为实时更新。
NFT Soccer Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.44 USD
- NFT Soccer Games 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 163.65K USD

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NFT Soccer Games (NFSG) 价格表现 USD

今天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0196238208
在过去60天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0184095394
在过去90天内，NFT Soccer Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0196238208-51.85%
60天$ -0.0184095394-48.64%
90天$ 0--

NFT Soccer Games (NFSG) 价格分析

NFT Soccer Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 1.9
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NFT Soccer Games (NFSG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

163.65K
163.65K 163.65K

什么是NFT Soccer Games (NFSG)

The first play-to-earn Football Manager game on Avalanche C-Chain. You can earn by training your players, playing friendly matches, beating your rivals in death matches or getting rank in tournaments.

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NFT Soccer Games (NFSG) 资源

官网

大家还在问：关于 NFT Soccer Games (NFSG) 的其他问题

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NFSG 兑换为当地货币

1 NFSG 兑换 AUD
A$0.0609257971
1 NFSG 兑换 GBP
0.0306521091
1 NFSG 兑换 EUR
0.0367068467
1 NFSG 兑换 USD
$0.03784211
1 NFSG 兑换 MYR
RM0.1699110739
1 NFSG 兑换 TRY
1.3403675362
1 NFSG 兑换 JPY
¥5.9847296965
1 NFSG 兑换 RUB
3.8504346925
1 NFSG 兑换 INR
3.25442146
1 NFSG 兑换 IDR
Rp610.3565274533
1 NFSG 兑换 PHP
2.2141418561
1 NFSG 兑换 EGP
￡E.1.9129186605
1 NFSG 兑换 BRL
R$0.2289447655
1 NFSG 兑换 CAD
C$0.0544926384
1 NFSG 兑换 BDT
4.6159805778
1 NFSG 兑换 NGN
58.5788294378
1 NFSG 兑换 UAH
1.6041270429
1 NFSG 兑换 VES
Bs2.00563183
1 NFSG 兑换 PKR
Rs10.5526507946
1 NFSG 兑换 KZT
19.8958677536
1 NFSG 兑换 THB
฿1.3082017427
1 NFSG 兑换 TWD
NT$1.2472759456
1 NFSG 兑换 CHF
Fr0.0344363201
1 NFSG 兑换 HKD
HK$0.2944116158
1 NFSG 兑换 MAD
.د.م0.3806916266