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nfinityAI 价格 (NFNT)

USD

nfinityAI (NFNT) 实时价格图表

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+2.70%(1D)

今天 nfinityAI (NFNT) 的价格

今天 nfinityAI (NFNT) 的实时价格为 0.142798 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NFNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
nfinityAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 172.81K USD
- nfinityAI 当天价格变化为 +2.71%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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nfinityAI (NFNT) 价格表现 USD

今天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00376888
在过去30天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0148983152
在过去60天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4685459559
在过去90天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1096634655171628

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00376888+2.71%
30天$ +0.0148983152+10.43%
60天$ +0.4685459559+328.12%
90天$ +0.1096634655171628+330.96%

nfinityAI (NFNT) 价格分析

nfinityAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.13186
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$ 0.155596
$ 0.155596$ 0.155596

$ 0.183764
$ 0.183764$ 0.183764

-1.21%

+2.71%

+44.84%

nfinityAI (NFNT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 172.81K
$ 172.81K$ 172.81K

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什么是nfinityAI (NFNT)

"Infinite AI Models Accesible For All"

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nfinityAI (NFNT) 资源

官网

大家还在问：关于 nfinityAI (NFNT) 的其他问题

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NFNT 兑换为当地货币

1 NFNT 兑换 AUD
A$0.23133276
1 NFNT 兑换 GBP
0.11566638
1 NFNT 兑换 EUR
0.13851406
1 NFNT 兑换 USD
$0.142798
1 NFNT 兑换 MYR
RM0.64116302
1 NFNT 兑换 TRY
5.05647718
1 NFNT 兑换 JPY
¥22.5121047
1 NFNT 兑换 RUB
14.60395146
1 NFNT 兑换 INR
12.29633578
1 NFNT 兑换 IDR
Rp2,340.95044512
1 NFNT 兑换 PHP
8.37081876
1 NFNT 兑换 EGP
￡E.7.2184389
1 NFNT 兑换 BRL
R$0.8710678
1 NFNT 兑换 CAD
C$0.20562912
1 NFNT 兑换 BDT
17.41850004
1 NFNT 兑换 NGN
221.39116324
1 NFNT 兑换 UAH
6.03749944
1 NFNT 兑换 VES
Bs7.568294
1 NFNT 兑换 PKR
Rs39.76495906
1 NFNT 兑换 KZT
75.3545046
1 NFNT 兑换 THB
฿4.9479507
1 NFNT 兑换 TWD
NT$4.7194739
1 NFNT 兑换 CHF
Fr0.12994618
1 NFNT 兑换 HKD
HK$1.11096844
1 NFNT 兑换 MAD
.د.م1.43369192