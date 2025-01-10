nfinityAI 价格 (NFNT)
今天 nfinityAI (NFNT) 的实时价格为 0.142798 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NFNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
nfinityAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 172.81K USD
- nfinityAI 当天价格变化为 +2.71%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00376888。
在过去30天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0148983152。
在过去60天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4685459559。
在过去90天内，nfinityAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1096634655171628。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00376888
|+2.71%
|30天
|$ +0.0148983152
|+10.43%
|60天
|$ +0.4685459559
|+328.12%
|90天
|$ +0.1096634655171628
|+330.96%
nfinityAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.21%
+2.71%
+44.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
"Infinite AI Models Accesible For All"
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|1 NFNT 兑换 AUD
A$0.23133276
|1 NFNT 兑换 GBP
￡0.11566638
|1 NFNT 兑换 EUR
€0.13851406
|1 NFNT 兑换 USD
$0.142798
|1 NFNT 兑换 MYR
RM0.64116302
|1 NFNT 兑换 TRY
₺5.05647718
|1 NFNT 兑换 JPY
¥22.5121047
|1 NFNT 兑换 RUB
₽14.60395146
|1 NFNT 兑换 INR
₹12.29633578
|1 NFNT 兑换 IDR
Rp2,340.95044512
|1 NFNT 兑换 PHP
₱8.37081876
|1 NFNT 兑换 EGP
￡E.7.2184389
|1 NFNT 兑换 BRL
R$0.8710678
|1 NFNT 兑换 CAD
C$0.20562912
|1 NFNT 兑换 BDT
৳17.41850004
|1 NFNT 兑换 NGN
₦221.39116324
|1 NFNT 兑换 UAH
₴6.03749944
|1 NFNT 兑换 VES
Bs7.568294
|1 NFNT 兑换 PKR
Rs39.76495906
|1 NFNT 兑换 KZT
₸75.3545046
|1 NFNT 兑换 THB
฿4.9479507
|1 NFNT 兑换 TWD
NT$4.7194739
|1 NFNT 兑换 CHF
Fr0.12994618
|1 NFNT 兑换 HKD
HK$1.11096844
|1 NFNT 兑换 MAD
.د.م1.43369192