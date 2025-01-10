NexusAI 价格 (NEXUSAI)
今天 NexusAI (NEXUSAI) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NEXUSAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
NexusAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 216.36 USD
- NexusAI 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，NexusAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，NexusAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，NexusAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，NexusAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
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|$ 0
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|30天
|$ 0
|+5.67%
|60天
|$ 0
|+68.25%
|90天
|$ 0
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NexusAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-8.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
NexusAI merges the power of Depin with advanced AI capabilities What is NexusAI NexusAI stands at the forefront of the next generation in digital infrastructure management and automation, leveraging the power of Artificial Intelligence (AI) to revolutionize how tasks are executed. Moving beyond traditional, manual operations, NexusAI introduces an AI-centric approach that enhances efficiency and accessibility in blockchain infrastructure development and management. Our vision is to democratize these processes, making them available to a wider audience beyond those with extensive technical expertise. NexusAI Key Features NexusAI NEXUSAI NODES NexusAI nodes are at the heart of our ecosystem, offering users access to AI-powered nodes pre-configured with essential software. NexusAI NEXUSAI MARKETPLACE The NexusAI Marketplace is a platform where users can buy and sell custom-trained NexusAI nodes. NexusAI NEXUSAI NETWORK Built upon the infrastructure provided by NexusAI nodes, our network utilizes a novel consensus mechanism known as Proof of Knowledge (POK)
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