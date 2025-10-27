Nexora（NEX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.237719 $ 0.237719 $ 0.237719 24H最低价 $ 0.25511 $ 0.25511 $ 0.25511 24H最高价 24H最低价 $ 0.237719$ 0.237719 $ 0.237719 24H最高价 $ 0.25511$ 0.25511 $ 0.25511 历史最高 $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 最低价 $ 0.235085$ 0.235085 $ 0.235085 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） +6.51% 漲跌幅（7D） -11.40% 漲跌幅（7D） -11.40%

Nexora（NEX）当前实时价格为 $0.254849。过去 24 小时内，NEX 的交易价格在 $ 0.237719 至 $ 0.25511 之间波动，市场活跃度显著。NEX 的历史最高价为 $ 0.405217，历史最低价为 $ 0.235085。

从短期表现来看，NEX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 +6.51%，过去 7 天内累计变动为 -11.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nexora（NEX）市场信息

市值 $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.47M$ 25.47M $ 25.47M 流通量 56.00M 56.00M 56.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nexora 的当前市值为 $ 14.26M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEX 的流通量为 56.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.47M。