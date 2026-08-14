Nexira DAEP 今日价格

Nexira DAEP (NEXI) 今日实时价格为 $ 0.00383136，过去 24 小时内变化了 12.87%。当前 NEXI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00383136 每 NEXI。

Nexira DAEP 目前市值在 $ 1,915,666 排名第 #-，流通供应量为 273.78M NEXI。过去 24 小时内，NEXI 的交易价格在 $ 0.00350467（低点）和 $ 0.00456825（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03742276，而历史最低价为 $ 0.00267525。

短期表现方面，NEXI 在过去一小时内波动了 +0.33%，过去7 天内波动了 -14.07%。过去一天，总交易量达到 $ 7.71K。

Nexira DAEP（NEXI）市场信息

市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 成交量（24H） $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K 完全稀释市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 流通量 273.78M 273.78M 273.78M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nexira DAEP 的当前市值为 $ 1.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.71K。NEXI 的流通量为 273.78M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.92M。