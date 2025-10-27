Nexgent AI（NEXGENT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00015113 $ 0.00015113 $ 0.00015113 24H最低价 $ 0.00018691 $ 0.00018691 $ 0.00018691 24H最高价 24H最低价 $ 0.00015113$ 0.00015113 $ 0.00015113 24H最高价 $ 0.00018691$ 0.00018691 $ 0.00018691 历史最高 $ 0.00056101$ 0.00056101 $ 0.00056101 最低价 $ 0.00012994$ 0.00012994 $ 0.00012994 涨跌幅（1H） +0.32% 涨跌幅（1D） +22.58% 漲跌幅（7D） +24.33% 漲跌幅（7D） +24.33%

Nexgent AI（NEXGENT）当前实时价格为 $0.00018567。过去 24 小时内，NEXGENT 的交易价格在 $ 0.00015113 至 $ 0.00018691 之间波动，市场活跃度显著。NEXGENT 的历史最高价为 $ 0.00056101，历史最低价为 $ 0.00012994。

从短期表现来看，NEXGENT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.32%，过去 24 小时内变动为 +22.58%，过去 7 天内累计变动为 +24.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nexgent AI（NEXGENT）市场信息

市值 $ 147.42K$ 147.42K $ 147.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 178.56K$ 178.56K $ 178.56K 流通量 794.00M 794.00M 794.00M 总供应量 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Nexgent AI 的当前市值为 $ 147.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEXGENT 的流通量为 794.00M，总供应量是 961680372.8780938，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 178.56K。