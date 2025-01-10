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Newt 价格 (NEWT)

USD

Newt (NEWT) 实时价格图表

$0.01282103
$0.01282103$0.01282103
+5.70%(1D)

今天 Newt (NEWT) 的价格

今天 Newt (NEWT) 的实时价格为 0.01282103 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NEWT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Newt 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 718.26 USD
- Newt 当天价格变化为 +5.77%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Newt (NEWT) 价格表现 USD

今天内，Newt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00069948
在过去30天内，Newt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0072756652
在过去60天内，Newt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0032202324
在过去90天内，Newt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002109247711027424

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00069948+5.77%
30天$ -0.0072756652-56.74%
60天$ -0.0032202324-25.11%
90天$ +0.002109247711027424+19.69%

Newt (NEWT) 价格分析

Newt 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01211545
$ 0.01211545$ 0.01211545

$ 0.01327731
$ 0.01327731$ 0.01327731

$ 6.72
$ 6.72$ 6.72

-0.76%

+5.77%

-5.63%

Newt (NEWT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 718.26
$ 718.26$ 718.26

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什么是Newt (NEWT)

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Newt (NEWT) 资源

官网

大家还在问：关于 Newt (NEWT) 的其他问题

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NEWT 兑换为当地货币

1 NEWT 兑换 AUD
A$0.0207700686
1 NEWT 兑换 GBP
0.0103850343
1 NEWT 兑换 EUR
0.0124363991
1 NEWT 兑换 USD
$0.01282103
1 NEWT 兑换 MYR
RM0.0575664247
1 NEWT 兑换 TRY
0.4539926723
1 NEWT 兑换 JPY
¥2.0221328516
1 NEWT 兑换 RUB
1.3109503175
1 NEWT 兑换 INR
1.1040188933
1 NEWT 兑换 IDR
Rp210.1807860432
1 NEWT 兑换 PHP
0.7516969889
1 NEWT 兑换 EGP
￡E.0.6481030665
1 NEWT 兑换 BRL
R$0.0783364933
1 NEWT 兑换 CAD
C$0.0184622832
1 NEWT 兑换 BDT
1.5639092394
1 NEWT 兑换 NGN
19.8774684914
1 NEWT 兑换 UAH
0.5420731484
1 NEWT 兑换 VES
Bs0.67951459
1 NEWT 兑换 PKR
Rs3.5702722241
1 NEWT 兑换 KZT
6.765657531
1 NEWT 兑换 THB
฿0.4445051101
1 NEWT 兑换 TWD
NT$0.4236068312
1 NEWT 兑换 CHF
Fr0.0116671373
1 NEWT 兑换 HKD
HK$0.0997476134
1 NEWT 兑换 MAD
.د.م0.1287231412