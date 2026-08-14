Newrails Euro 今日价格

Newrails Euro (EURW) 今日实时价格为 $ 1.15，过去 24 小时内变化了 0.23%。当前 EURW 兑 USD 的汇率为 $ 1.15 每 EURW。

Newrails Euro 目前市值在 $ 419,814 排名第 #-，流通供应量为 453.38K EURW。过去 24 小时内，EURW 的交易价格在 $ 1.15（低点）和 $ 1.15（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.18，而历史最低价为 $ 1.13。

短期表现方面，EURW 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 +0.18%。过去一天，总交易量达到 $ 3.02M。

Newrails Euro（EURW）市场信息

市值 $ 419.81K$ 419.81K $ 419.81K 成交量（24H） $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M 完全稀释市值 $ 522.97K$ 522.97K $ 522.97K 流通量 453.38K 453.38K 453.38K 总供应量 453,379.5236 453,379.5236 453,379.5236

Newrails Euro 的当前市值为 $ 419.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.02M。EURW 的流通量为 453.38K，总供应量是 453379.5236，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 522.97K。