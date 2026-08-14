New Vision Fund 今日价格

New Vision Fund (NVF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 NVF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NVF。

New Vision Fund 目前市值在 $ 96,459 排名第 #-，流通供应量为 10.00B NVF。过去 24 小时内，NVF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NVF 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.85%。过去一天，总交易量达到 --。

New Vision Fund（NVF）市场信息

市值 $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 96.46K$ 96.46K $ 96.46K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

New Vision Fund 的当前市值为 $ 96.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NVF 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.46K。