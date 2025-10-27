NeverPay（NPAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001556 $ 0.00001556 $ 0.00001556 24H最低价 $ 0.00001739 $ 0.00001739 $ 0.00001739 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001556$ 0.00001556 $ 0.00001556 24H最高价 $ 0.00001739$ 0.00001739 $ 0.00001739 历史最高 $ 0.00016098$ 0.00016098 $ 0.00016098 最低价 $ 0.00001105$ 0.00001105 $ 0.00001105 涨跌幅（1H） +0.56% 涨跌幅（1D） +9.42% 漲跌幅（7D） +30.86% 漲跌幅（7D） +30.86%

NeverPay（NPAY）当前实时价格为 $0.00001731。过去 24 小时内，NPAY 的交易价格在 $ 0.00001556 至 $ 0.00001739 之间波动，市场活跃度显著。NPAY 的历史最高价为 $ 0.00016098，历史最低价为 $ 0.00001105。

从短期表现来看，NPAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.56%，过去 24 小时内变动为 +9.42%，过去 7 天内累计变动为 +30.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NeverPay（NPAY）市场信息

市值 $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K 流通量 999.00M 999.00M 999.00M 总供应量 998,999,758.08789 998,999,758.08789 998,999,758.08789

NeverPay 的当前市值为 $ 17.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NPAY 的流通量为 999.00M，总供应量是 998999758.08789，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.29K。