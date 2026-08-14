Never Give Up 今日价格

Never Give Up (MINER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.28%。当前 MINER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MINER。

Never Give Up 目前市值在 $ 151,372 排名第 #-，流通供应量为 999.96M MINER。过去 24 小时内，MINER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00363031，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MINER 在过去一小时内波动了 +1.84%，过去7 天内波动了 -1.19%。过去一天，总交易量达到 $ 3.38K。

Never Give Up（MINER）市场信息

市值 $ 151.37K$ 151.37K $ 151.37K 成交量（24H） $ 3.38K$ 3.38K $ 3.38K 完全稀释市值 $ 151.37K$ 151.37K $ 151.37K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,961,607.44566 999,961,607.44566 999,961,607.44566

Never Give Up 的当前市值为 $ 151.37K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.38K。MINER 的流通量为 999.96M，总供应量是 999961607.44566，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 151.37K。