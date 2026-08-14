Neutron 今日价格

Neutron (NTRN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.33%。当前 NTRN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NTRN。

Neutron 目前市值在 $ 79,947 排名第 #-，流通供应量为 369.08M NTRN。过去 24 小时内，NTRN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.97，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NTRN 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 -5.38%。过去一天，总交易量达到 $ 580.17。

Neutron（NTRN）市场信息

市值 $ 79.95K$ 79.95K $ 79.95K 成交量（24H） $ 580.17$ 580.17 $ 580.17 完全稀释市值 $ 1,347,161,525,365.37T$ 1,347,161,525,365.37T $ 1,347,161,525,365.37T 流通量 369.08M 369.08M 369.08M 总供应量 616,074,110.219272 616,074,110.219272 616,074,110.219272

Neutron 的当前市值为 $ 79.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 580.17。NTRN 的流通量为 369.08M，总供应量是 616074110.219272，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,347,161,525,365.37T。