Neutrl USD 今日价格

Neutrl USD (NUSD) 今日实时价格为 $ 0.998365，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.998365 每 NUSD。

Neutrl USD 目前市值在 $ 53,302,426 排名第 #-，流通供应量为 53.39M NUSD。过去 24 小时内，NUSD 的交易价格在 $ 0.998097（低点）和 $ 0.999166（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.031，而历史最低价为 $ 0.975411。

短期表现方面，NUSD 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 10.39K。

Neutrl USD（NUSD）市场信息

市值 $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M 成交量（24H） $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K 完全稀释市值 $ 53.30M$ 53.30M $ 53.30M 流通量 53.39M 53.39M 53.39M 总供应量 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091 53,390,061.78502091

Neutrl USD 的当前市值为 $ 53.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.39K。NUSD 的流通量为 53.39M，总供应量是 53390061.78502091，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 53.30M。