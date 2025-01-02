Neutrino System Base 图标

Neutrino System Base 价格 (NSBT)

USD

Neutrino System Base (NSBT) 实时价格图表

$0.105705
$0.105705$0.105705
+5.70%(1D)

今天 Neutrino System Base (NSBT) 的价格

今天 Neutrino System Base (NSBT) 的实时价格为 0.105705 USD。目前其市值为 $ 299.56K USD。NSBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Neutrino System Base 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 474.87 USD
- Neutrino System Base 当天价格变化为 +5.79%
- 其循环供应量为 2.83M USD

在获取 MEXC 上从 NSBT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NSBT 价格信息的首选平台。

Neutrino System Base (NSBT) 价格表现 USD

今天内，Neutrino System Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00578218
在过去30天内，Neutrino System Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0333237760
在过去60天内，Neutrino System Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089937302
在过去90天内，Neutrino System Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02014303664336058

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00578218+5.79%
30天$ -0.0333237760-31.52%
60天$ -0.0089937302-8.50%
90天$ -0.02014303664336058-16.00%

Neutrino System Base (NSBT) 价格分析

Neutrino System Base 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.097794
$ 0.097794$ 0.097794

$ 0.106672
$ 0.106672$ 0.106672

$ 76.76
$ 76.76$ 76.76

+0.03%

+5.79%

-14.03%

Neutrino System Base (NSBT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 299.56K
$ 299.56K$ 299.56K

$ 474.87
$ 474.87$ 474.87

2.83M
2.83M 2.83M

什么是Neutrino System Base (NSBT)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Neutrino System Base (NSBT) 资源

官网

大家还在问：关于 Neutrino System Base (NSBT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NSBT 兑换为当地货币

1 NSBT 兑换 AUD
A$0.169128
1 NSBT 兑换 GBP
0.084564
1 NSBT 兑换 EUR
0.1014768
1 NSBT 兑换 USD
$0.105705
1 NSBT 兑换 MYR
RM0.47250135
1 NSBT 兑换 TRY
3.7335006
1 NSBT 兑换 JPY
¥16.60942665
1 NSBT 兑换 RUB
11.67934545
1 NSBT 兑换 INR
9.0631467
1 NSBT 兑换 IDR
Rp1,704.91911615
1 NSBT 兑换 PHP
6.1224336
1 NSBT 兑换 EGP
￡E.5.36452875
1 NSBT 兑换 BRL
R$0.65431395
1 NSBT 兑换 CAD
C$0.1522152
1 NSBT 兑换 BDT
12.6317475
1 NSBT 兑换 NGN
163.6292259
1 NSBT 兑换 UAH
4.4459523
1 NSBT 兑换 VES
Bs5.390955
1 NSBT 兑换 PKR
Rs29.44412775
1 NSBT 兑换 KZT
55.48772565
1 NSBT 兑换 THB
฿3.62251035
1 NSBT 兑换 TWD
NT$3.47663745
1 NSBT 兑换 CHF
Fr0.0951345
1 NSBT 兑换 HKD
HK$0.82132785
1 NSBT 兑换 MAD
.د.م1.0676205