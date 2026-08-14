NeurochainAI 今日价格

NeurochainAI (NCN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.04%。当前 NCN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NCN。

NeurochainAI 目前市值在 $ 24,278 排名第 #-，流通供应量为 272.75M NCN。过去 24 小时内，NCN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.096535，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NCN 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -3.39%。过去一天，总交易量达到 --。

NeurochainAI（NCN）市场信息

市值 $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K 流通量 272.75M 272.75M 272.75M 总供应量 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

NeurochainAI 的当前市值为 $ 24.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NCN 的流通量为 272.75M，总供应量是 450000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.28K。