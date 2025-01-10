Neurobro 价格 (BRO)
今天 Neurobro (BRO) 的实时价格为 0.02871034 USD。目前其市值为 $ 22.94M USD。BRO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Neurobro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 498.69K USD
- Neurobro 当天价格变化为 +5.39%
- 其循环供应量为 798.69M USD
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今天内，Neurobro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00146932。
在过去30天内，Neurobro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Neurobro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Neurobro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00146932
|+5.39%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Neurobro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.03%
+5.39%
+13.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.
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|1 BRO 兑换 AUD
A$0.0462236474
|1 BRO 兑换 GBP
￡0.0232553754
|1 BRO 兑换 EUR
€0.0278490298
|1 BRO 兑换 USD
$0.02871034
|1 BRO 兑换 MYR
RM0.1289094266
|1 BRO 兑换 TRY
₺1.0169202428
|1 BRO 兑换 JPY
¥4.540540271
|1 BRO 兑换 RUB
₽2.921277095
|1 BRO 兑换 INR
₹2.46908924
|1 BRO 兑换 IDR
Rp463.0699351702
|1 BRO 兑换 PHP
₱1.6798419934
|1 BRO 兑换 EGP
￡E.1.451307687
|1 BRO 兑换 BRL
R$0.173697557
|1 BRO 兑换 CAD
C$0.0413428896
|1 BRO 兑换 BDT
৳3.5020872732
|1 BRO 兑换 NGN
₦44.4430321132
|1 BRO 兑换 UAH
₴1.2170313126
|1 BRO 兑换 VES
Bs1.52164802
|1 BRO 兑换 PKR
Rs8.0061654124
|1 BRO 兑换 KZT
₸15.0947483584
|1 BRO 兑换 THB
฿0.9925164538
|1 BRO 兑换 TWD
NT$0.9462928064
|1 BRO 兑换 CHF
Fr0.0261264094
|1 BRO 兑换 HKD
HK$0.2233664452
|1 BRO 兑换 MAD
.د.م0.2888260204