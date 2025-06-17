Neuralis AI 价格 (NEURAI)
今天 Neuralis AI (NEURAI) 的实时价格为 0.01346942 USD。目前其市值为 $ 13.46K USD。NEURAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Neuralis AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Neuralis AI 当天价格变化为 -12.29%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00188753720819567。
在过去30天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00188753720819567
|-12.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Neuralis AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
-12.29%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents
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|1 NEURAI 兑换 VND
₫354.4477873
|1 NEURAI 兑换 AUD
A$0.0204735184
|1 NEURAI 兑换 GBP
￡0.0098326766
|1 NEURAI 兑换 EUR
€0.0115837012
|1 NEURAI 兑换 USD
$0.01346942
|1 NEURAI 兑换 MYR
RM0.0571103408
|1 NEURAI 兑换 TRY
₺0.5304257596
|1 NEURAI 兑换 JPY
¥1.9478128262
|1 NEURAI 兑换 RUB
₽1.056002528
|1 NEURAI 兑换 INR
₹1.1616027808
|1 NEURAI 兑换 IDR
Rp220.8101286048
|1 NEURAI 兑换 KRW
₩18.375656235
|1 NEURAI 兑换 PHP
₱0.7649283618
|1 NEURAI 兑换 EGP
￡E.0.6752220246
|1 NEURAI 兑换 BRL
R$0.0739471158
|1 NEURAI 兑换 CAD
C$0.018183717
|1 NEURAI 兑换 BDT
৳1.6465019008
|1 NEURAI 兑换 NGN
₦20.8182008578
|1 NEURAI 兑换 UAH
₴0.5593850126
|1 NEURAI 兑换 VES
Bs1.37388084
|1 NEURAI 兑换 PKR
Rs3.814539744
|1 NEURAI 兑换 KZT
₸6.903751221
|1 NEURAI 兑换 THB
฿0.43775615
|1 NEURAI 兑换 TWD
NT$0.3974825842
|1 NEURAI 兑换 AED
د.إ0.0494327714
|1 NEURAI 兑换 CHF
Fr0.0109102302
|1 NEURAI 兑换 HKD
HK$0.1056002528
|1 NEURAI 兑换 MAD
.د.م0.122571722
|1 NEURAI 兑换 MXN
$0.2551108148