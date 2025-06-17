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Neuralis AI 价格 (NEURAI)

USD

Neuralis AI (NEURAI) 实时价格图表

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$0.01348435$0.01348435
-12.20%(1D)

今天 Neuralis AI (NEURAI) 的价格

今天 Neuralis AI (NEURAI) 的实时价格为 0.01346942 USD。目前其市值为 $ 13.46K USD。NEURAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Neuralis AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Neuralis AI 当天价格变化为 -12.29%
- 其循环供应量为 1.00M USD

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Neuralis AI (NEURAI) 价格表现 USD

今天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00188753720819567
在过去30天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Neuralis AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00188753720819567-12.29%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Neuralis AI (NEURAI) 价格分析

Neuralis AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01345542
$ 0.01345542$ 0.01345542

$ 0.01551032
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$ 0.170775
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-0.22%

-12.29%

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Neuralis AI (NEURAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K

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1.00M
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什么是Neuralis AI (NEURAI)

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

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Neuralis AI (NEURAI) 资源

白皮书
官网

Neuralis AI（NEURAI）代币经济

了解 Neuralis AI（NEURAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NEURAI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Neuralis AI (NEURAI) 的其他问题

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NEURAI 兑换为当地货币

1 NEURAI 兑换 VND
354.4477873
1 NEURAI 兑换 AUD
A$0.0204735184
1 NEURAI 兑换 GBP
0.0098326766
1 NEURAI 兑换 EUR
0.0115837012
1 NEURAI 兑换 USD
$0.01346942
1 NEURAI 兑换 MYR
RM0.0571103408
1 NEURAI 兑换 TRY
0.5304257596
1 NEURAI 兑换 JPY
¥1.9478128262
1 NEURAI 兑换 RUB
1.056002528
1 NEURAI 兑换 INR
1.1616027808
1 NEURAI 兑换 IDR
Rp220.8101286048
1 NEURAI 兑换 KRW
18.375656235
1 NEURAI 兑换 PHP
0.7649283618
1 NEURAI 兑换 EGP
￡E.0.6752220246
1 NEURAI 兑换 BRL
R$0.0739471158
1 NEURAI 兑换 CAD
C$0.018183717
1 NEURAI 兑换 BDT
1.6465019008
1 NEURAI 兑换 NGN
20.8182008578
1 NEURAI 兑换 UAH
0.5593850126
1 NEURAI 兑换 VES
Bs1.37388084
1 NEURAI 兑换 PKR
Rs3.814539744
1 NEURAI 兑换 KZT
6.903751221
1 NEURAI 兑换 THB
฿0.43775615
1 NEURAI 兑换 TWD
NT$0.3974825842
1 NEURAI 兑换 AED
د.إ0.0494327714
1 NEURAI 兑换 CHF
Fr0.0109102302
1 NEURAI 兑换 HKD
HK$0.1056002528
1 NEURAI 兑换 MAD
.د.م0.122571722
1 NEURAI 兑换 MXN
$0.2551108148