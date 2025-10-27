Netflix xStock（NFLXX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1,094.18 $ 1,094.18 $ 1,094.18 24H最低价 $ 1,114.52 $ 1,114.52 $ 1,114.52 24H最高价 24H最低价 $ 1,094.18$ 1,094.18 $ 1,094.18 24H最高价 $ 1,114.52$ 1,114.52 $ 1,114.52 历史最高 $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 最低价 $ 1,094.18$ 1,094.18 $ 1,094.18 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +1.77% 漲跌幅（7D） -7.06% 漲跌幅（7D） -7.06%

Netflix xStock（NFLXX）当前实时价格为 $1,114.48。过去 24 小时内，NFLXX 的交易价格在 $ 1,094.18 至 $ 1,114.52 之间波动，市场活跃度显著。NFLXX 的历史最高价为 $ 1,592.14，历史最低价为 $ 1,094.18。

从短期表现来看，NFLXX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +1.77%，过去 7 天内累计变动为 -7.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Netflix xStock（NFLXX）市场信息

市值 $ 288.79K$ 288.79K $ 288.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.96M$ 23.96M $ 23.96M 流通量 259.12 259.12 259.12 总供应量 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Netflix xStock 的当前市值为 $ 288.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NFLXX 的流通量为 259.12，总供应量是 21499.99967815，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.96M。