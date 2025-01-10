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Netflix Tokenized Stock Defichain 价格 (DNFLX)

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Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 实时价格图表

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今天 Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 的价格

今天 Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 的实时价格为 37.41 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DNFLX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Netflix Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.02 USD
- Netflix Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 价格表现 USD

今天内，Netflix Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Netflix Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6047812830
在过去60天内，Netflix Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.7915647810
在过去90天内，Netflix Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -26.07184496747122

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.6047812830-1.61%
60天$ +6.7915647810+18.15%
90天$ -26.07184496747122-41.06%

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 价格分析

Netflix Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX)

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Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) 资源

官网

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DNFLX 兑换为当地货币

1 DNFLX 兑换 AUD
A$60.6042
1 DNFLX 兑换 GBP
30.3021
1 DNFLX 兑换 EUR
36.2877
1 DNFLX 兑换 USD
$37.41
1 DNFLX 兑换 MYR
RM167.9709
1 DNFLX 兑换 TRY
1,324.6881
1 DNFLX 兑换 JPY
¥5,900.3052
1 DNFLX 兑换 RUB
3,825.1725
1 DNFLX 兑换 INR
3,221.3751
1 DNFLX 兑换 IDR
Rp613,278.5904
1 DNFLX 兑换 PHP
2,193.3483
1 DNFLX 兑换 EGP
￡E.1,891.0755
1 DNFLX 兑换 BRL
R$228.5751
1 DNFLX 兑换 CAD
C$53.8704
1 DNFLX 兑换 BDT
4,563.2718
1 DNFLX 兑换 NGN
57,999.7158
1 DNFLX 兑换 UAH
1,581.6948
1 DNFLX 兑换 VES
Bs1,982.73
1 DNFLX 兑换 PKR
Rs10,417.5627
1 DNFLX 兑换 KZT
19,741.257
1 DNFLX 兑换 THB
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1 DNFLX 兑换 TWD
NT$1,236.0264
1 DNFLX 兑换 CHF
Fr34.0431
1 DNFLX 兑换 HKD
HK$291.0498
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