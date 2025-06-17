Nestree 价格 (EGG)
今天 Nestree (EGG) 的实时价格为 0.00230343 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nestree 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.20M USD
- Nestree 当天价格变化为 -6.98%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Nestree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000173091672528928。
在过去30天内，Nestree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001134743。
在过去60天内，Nestree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002192840。
在过去90天内，Nestree 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000013703782456727。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000173091672528928
|-6.98%
|30天
|$ -0.0001134743
|-4.92%
|60天
|$ +0.0002192840
|+9.52%
|90天
|$ +0.000013703782456727
|+0.60%
Nestree 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.25%
-6.98%
+2.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 EGG 兑换 VND
₫60.61476045
|1 EGG 兑换 AUD
A$0.0035012136
|1 EGG 兑换 GBP
￡0.0016815039
|1 EGG 兑换 EUR
€0.0019809498
|1 EGG 兑换 USD
$0.00230343
|1 EGG 兑换 MYR
RM0.0097665432
|1 EGG 兑换 TRY
₺0.0907090734
|1 EGG 兑换 JPY
¥0.3330990123
|1 EGG 兑换 RUB
₽0.180588912
|1 EGG 兑换 INR
₹0.1986478032
|1 EGG 兑换 IDR
Rp37.7611414992
|1 EGG 兑换 KRW
₩3.1424543775
|1 EGG 兑换 PHP
₱0.1308117897
|1 EGG 兑换 EGP
￡E.0.1154709459
|1 EGG 兑换 BRL
R$0.0126458307
|1 EGG 兑换 CAD
C$0.0031096305
|1 EGG 兑换 BDT
৳0.2815712832
|1 EGG 兑换 NGN
₦3.5601583737
|1 EGG 兑换 UAH
₴0.0956614479
|1 EGG 兑换 VES
Bs0.23494986
|1 EGG 兑换 PKR
Rs0.652331376
|1 EGG 兑换 KZT
₸1.1806230465
|1 EGG 兑换 THB
฿0.074861475
|1 EGG 兑换 TWD
NT$0.0679742193
|1 EGG 兑换 AED
د.إ0.0084535881
|1 EGG 兑换 CHF
Fr0.0018657783
|1 EGG 兑换 HKD
HK$0.0180588912
|1 EGG 兑换 MAD
.د.م0.020961213
|1 EGG 兑换 MXN
$0.0436269642