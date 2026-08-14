Nest BlackOpal LiquidStone II Vault 今日价格

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) 今日实时价格为 $ 1.086，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 NOPAL 兑 USD 的汇率为 $ 1.086 每 NOPAL。

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault 目前市值在 $ 67,372,160 排名第 #-，流通供应量为 62.03M NOPAL。过去 24 小时内，NOPAL 的交易价格在 $ 1.086（低点）和 $ 1.086（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.25，而历史最低价为 $ 0.958277。

短期表现方面，NOPAL 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.20%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault（NOPAL）市场信息

市值 $ 67.37M$ 67.37M $ 67.37M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 67.37M$ 67.37M $ 67.37M 流通量 62.03M 62.03M 62.03M 总供应量 62,031,916.8408 62,031,916.8408 62,031,916.8408

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault 的当前市值为 $ 67.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。NOPAL 的流通量为 62.03M，总供应量是 62031916.8408，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.37M。