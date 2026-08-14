Nest Apollo ACRDX Vault 今日价格

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NACRDX 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 NACRDX。

Nest Apollo ACRDX Vault 目前市值在 $ 100,149 排名第 #-，流通供应量为 100.14K NACRDX。过去 24 小时内，NACRDX 的交易价格在 $ 1.0（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.001，而历史最低价为 $ 0.994971。

短期表现方面，NACRDX 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Nest Apollo ACRDX Vault（NACRDX）市场信息

市值 $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 100.15K$ 100.15K $ 100.15K 流通量 100.14K 100.14K 100.14K 总供应量 100,144.086602 100,144.086602 100,144.086602

Nest Apollo ACRDX Vault 的当前市值为 $ 100.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。NACRDX 的流通量为 100.14K，总供应量是 100144.086602，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.15K。