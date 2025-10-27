NESHUDO（NESHUDO）价格信息 (USD)

NESHUDO（NESHUDO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NESHUDO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NESHUDO 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NESHUDO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.69%，过去 24 小时内变动为 +2.92%，过去 7 天内累计变动为 -33.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NESHUDO（NESHUDO）市场信息

市值 $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,958,321.210568 999,958,321.210568 999,958,321.210568

NESHUDO 的当前市值为 $ 20.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NESHUDO 的流通量为 999.96M，总供应量是 999958321.210568，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.11K。