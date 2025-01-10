Nerve Finance 图标

Nerve Finance 价格 (NRV)

USD

Nerve Finance (NRV) 实时价格图表

$0.00219026
$0.00219026$0.00219026
-1.70%(1D)

今天 Nerve Finance (NRV) 的价格

今天 Nerve Finance (NRV) 的实时价格为 0.00219026 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NRV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nerve Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.69K USD
- Nerve Finance 当天价格变化为 -1.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 NRV兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NRV 价格信息的首选平台。

Nerve Finance (NRV) 价格表现 USD

今天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002875890
在过去60天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003525293
在过去90天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002988740028386006

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.74%
30天$ -0.0002875890-13.13%
60天$ +0.0003525293+16.10%
90天$ +0.0002988740028386006+15.80%

Nerve Finance (NRV) 价格分析

Nerve Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00218513
$ 0.00218513$ 0.00218513

$ 0.00231444
$ 0.00231444$ 0.00231444

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

-1.23%

-1.74%

-2.46%

Nerve Finance (NRV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.69K
$ 13.69K$ 13.69K

0.00
0.00 0.00

什么是Nerve Finance (NRV)

Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Nerve Finance (NRV) 资源

官网

大家还在问：关于 Nerve Finance (NRV) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NRV 兑换为当地货币

1 NRV 兑换 AUD
A$0.0035482212
1 NRV 兑换 GBP
0.0017741106
1 NRV 兑换 EUR
0.0021245522
1 NRV 兑换 USD
$0.00219026
1 NRV 兑换 MYR
RM0.0098342674
1 NRV 兑换 TRY
0.0775571066
1 NRV 兑换 JPY
¥0.3454478072
1 NRV 兑换 RUB
0.223954085
1 NRV 兑换 INR
0.1886032886
1 NRV 兑换 IDR
Rp35.9058958944
1 NRV 兑换 PHP
0.1284149438
1 NRV 兑换 EGP
￡E.0.110717643
1 NRV 兑换 BRL
R$0.0133824886
1 NRV 兑换 CAD
C$0.0031539744
1 NRV 兑换 BDT
0.2671679148
1 NRV 兑换 NGN
3.3957352988
1 NRV 兑换 UAH
0.0926041928
1 NRV 兑换 VES
Bs0.11608378
1 NRV 兑换 PKR
Rs0.6099217022
1 NRV 兑换 KZT
1.155800202
1 NRV 兑换 THB
฿0.0759363142
1 NRV 兑换 TWD
NT$0.0723661904
1 NRV 兑换 CHF
Fr0.0019931366
1 NRV 兑换 HKD
HK$0.0170402228
1 NRV 兑换 MAD
.د.م0.0219902104