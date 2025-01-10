Nerve Finance 价格 (NRV)
今天 Nerve Finance (NRV) 的实时价格为 0.00219026 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NRV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nerve Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.69K USD
- Nerve Finance 当天价格变化为 -1.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002875890。
在过去60天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003525293。
在过去90天内，Nerve Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002988740028386006。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.74%
|30天
|$ -0.0002875890
|-13.13%
|60天
|$ +0.0003525293
|+16.10%
|90天
|$ +0.0002988740028386006
|+15.80%
Nerve Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.23%
-1.74%
-2.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.
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|1 NRV 兑换 AUD
A$0.0035482212
|1 NRV 兑换 GBP
￡0.0017741106
|1 NRV 兑换 EUR
€0.0021245522
|1 NRV 兑换 USD
$0.00219026
|1 NRV 兑换 MYR
RM0.0098342674
|1 NRV 兑换 TRY
₺0.0775571066
|1 NRV 兑换 JPY
¥0.3454478072
|1 NRV 兑换 RUB
₽0.223954085
|1 NRV 兑换 INR
₹0.1886032886
|1 NRV 兑换 IDR
Rp35.9058958944
|1 NRV 兑换 PHP
₱0.1284149438
|1 NRV 兑换 EGP
￡E.0.110717643
|1 NRV 兑换 BRL
R$0.0133824886
|1 NRV 兑换 CAD
C$0.0031539744
|1 NRV 兑换 BDT
৳0.2671679148
|1 NRV 兑换 NGN
₦3.3957352988
|1 NRV 兑换 UAH
₴0.0926041928
|1 NRV 兑换 VES
Bs0.11608378
|1 NRV 兑换 PKR
Rs0.6099217022
|1 NRV 兑换 KZT
₸1.155800202
|1 NRV 兑换 THB
฿0.0759363142
|1 NRV 兑换 TWD
NT$0.0723661904
|1 NRV 兑换 CHF
Fr0.0019931366
|1 NRV 兑换 HKD
HK$0.0170402228
|1 NRV 兑换 MAD
.د.م0.0219902104