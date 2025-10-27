Nereus（NRS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.135676 $ 0.135676 $ 0.135676 24H最低价 $ 0.142336 $ 0.142336 $ 0.142336 24H最高价 24H最低价 $ 0.135676$ 0.135676 $ 0.135676 24H最高价 $ 0.142336$ 0.142336 $ 0.142336 历史最高 $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 最低价 $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） -3.87% 漲跌幅（7D） +1.12% 漲跌幅（7D） +1.12%

Nereus（NRS）当前实时价格为 $0.135896。过去 24 小时内，NRS 的交易价格在 $ 0.135676 至 $ 0.142336 之间波动，市场活跃度显著。NRS 的历史最高价为 $ 0.687331，历史最低价为 $ 0.088159。

从短期表现来看，NRS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 -3.87%，过去 7 天内累计变动为 +1.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nereus（NRS）市场信息

市值 $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 135.90M$ 135.90M $ 135.90M 流通量 39.01M 39.01M 39.01M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nereus 的当前市值为 $ 5.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NRS 的流通量为 39.01M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 135.90M。