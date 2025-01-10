NerdBot 图标

NerdBot 价格 (NERD)

USD

NerdBot (NERD) 实时价格图表

$0.00273163
$0.00273163$0.00273163
-7.40%(1D)

今天 NerdBot (NERD) 的价格

今天 NerdBot (NERD) 的实时价格为 0.0027316 USD。目前其市值为 $ 75.40K USD。NERD 兑换 USD 的价格为实时更新。
NerdBot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 935.16 USD
- NerdBot 当天价格变化为 -7.47%
- 其循环供应量为 27.60M USD

在获取 MEXC 上从 NERD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NERD 价格信息的首选平台。

NerdBot (NERD) 价格表现 USD

今天内，NerdBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000220786300163939
在过去30天内，NerdBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003130637
在过去60天内，NerdBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001748562
在过去90天内，NerdBot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000137025673900537

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000220786300163939-7.47%
30天$ -0.0003130637-11.46%
60天$ -0.0001748562-6.40%
90天$ +0.000137025673900537+5.28%

NerdBot (NERD) 价格分析

NerdBot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0027291
$ 0.0027291$ 0.0027291

$ 0.00295724
$ 0.00295724$ 0.00295724

$ 0.206293
$ 0.206293$ 0.206293

+0.04%

-7.47%

-13.77%

NerdBot (NERD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 75.40K
$ 75.40K$ 75.40K

$ 935.16
$ 935.16$ 935.16

27.60M
27.60M 27.60M

什么是NerdBot (NERD)

NerdBot is a Telegram bot that provides advanced cryptocurrency trading analytics and insights, simplifying the research process and boosting the trading experience. It's empowered by The Data Nerd, a cryptocurrency on-chain research and analytics firm

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

NerdBot (NERD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 NerdBot (NERD) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NERD 兑换为当地货币

1 NERD 兑换 AUD
A$0.004397876
1 NERD 兑换 GBP
0.002212596
1 NERD 兑换 EUR
0.002649652
1 NERD 兑换 USD
$0.0027316
1 NERD 兑换 MYR
RM0.012264884
1 NERD 兑换 TRY
0.096753272
1 NERD 兑换 JPY
¥0.43200254
1 NERD 兑换 RUB
0.2779403
1 NERD 兑换 INR
0.2349176
1 NERD 兑换 IDR
Rp44.058058348
1 NERD 兑换 PHP
0.159825916
1 NERD 兑换 EGP
￡E.0.13808238
1 NERD 兑换 BRL
R$0.01652618
1 NERD 兑换 CAD
C$0.003933504
1 NERD 兑换 BDT
0.333200568
1 NERD 兑换 NGN
4.228462168
1 NERD 兑换 UAH
0.115792524
1 NERD 兑换 VES
Bs0.1447748
1 NERD 兑换 PKR
Rs0.761733976
1 NERD 兑换 KZT
1.436166016
1 NERD 兑换 THB
฿0.094431412
1 NERD 兑换 TWD
NT$0.090033536
1 NERD 兑换 CHF
Fr0.002485756
1 NERD 兑换 HKD
HK$0.021251848
1 NERD 兑换 MAD
.د.م0.027479896