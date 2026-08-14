Neox 今日价格

Neox (NEOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.01%。当前 NEOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEOX。

Neox 目前市值在 $ 73,498 排名第 #-，流通供应量为 545.88M NEOX。过去 24 小时内，NEOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00460294，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEOX 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +2.20%。过去一天，总交易量达到 $ 75.21。

Neox（NEOX）市场信息

市值 $ 73.50K$ 73.50K $ 73.50K 成交量（24H） $ 75.21$ 75.21 $ 75.21 完全稀释市值 $ 134.64K$ 134.64K $ 134.64K 流通量 545.88M 545.88M 545.88M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Neox 的当前市值为 $ 73.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.21。NEOX 的流通量为 545.88M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 134.64K。