NeonNeko 今日价格

NeonNeko (NEKO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.72%。当前 NEKO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEKO。

NeonNeko 目前市值在 $ 111,962 排名第 #-，流通供应量为 2.00B NEKO。过去 24 小时内，NEKO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.170115，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEKO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -32.50%。过去一天，总交易量达到 --。

NeonNeko（NEKO）市场信息

市值 $ 111.96K$ 111.96K $ 111.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 111.96K$ 111.96K $ 111.96K 流通量 2.00B 2.00B 2.00B 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

NeonNeko 的当前市值为 $ 111.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEKO 的流通量为 2.00B，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 111.96K。