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Neo Tokyo 价格 (BYTES)

USD

Neo Tokyo (BYTES) 实时价格图表

$5.23
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-2.90%(1D)

今天 Neo Tokyo (BYTES) 的价格

今天 Neo Tokyo (BYTES) 的实时价格为 5.23 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BYTES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Neo Tokyo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 49.26K USD
- Neo Tokyo 当天价格变化为 -2.99%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Neo Tokyo (BYTES) 价格表现 USD

今天内，Neo Tokyo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.161246198289937
在过去30天内，Neo Tokyo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1314342580
在过去60天内，Neo Tokyo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9093411460
在过去90天内，Neo Tokyo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.501801305974527

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.161246198289937-2.99%
30天$ -3.1314342580-59.87%
60天$ -0.9093411460-17.38%
90天$ +0.501801305974527+10.61%

Neo Tokyo (BYTES) 价格分析

Neo Tokyo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.18
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$ 5.81
$ 5.81$ 5.81

$ 22.23
$ 22.23$ 22.23

-4.36%

-2.99%

-13.45%

Neo Tokyo (BYTES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 49.26K
$ 49.26K$ 49.26K

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什么是Neo Tokyo (BYTES)

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Neo Tokyo (BYTES) 资源

官网

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1 BYTES 兑换 PHP
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1 BYTES 兑换 EGP
￡E.264.3765
1 BYTES 兑换 BRL
R$31.9553
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