NemoClaw 今日价格

NemoClaw (NEMOCLAW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.27%。当前 NEMOCLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEMOCLAW。

NemoClaw 目前市值在 $ 10,160.9 排名第 #-，流通供应量为 724.17M NEMOCLAW。过去 24 小时内，NEMOCLAW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00118586，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEMOCLAW 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -8.37%。过去一天，总交易量达到 --。

NemoClaw（NEMOCLAW）市场信息

市值 $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.53K$ 10.53K $ 10.53K 流通量 724.17M 724.17M 724.17M 总供应量 993,550,437.77113 993,550,437.77113 993,550,437.77113

NemoClaw 的当前市值为 $ 10.16K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEMOCLAW 的流通量为 724.17M，总供应量是 993550437.77113，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.53K。