NEMA（NEMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） -8.11% 漲跌幅（7D） +63.57% 漲跌幅（7D） +63.57%

NEMA（NEMA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NEMA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NEMA 的历史最高价为 $ 0.00195976，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NEMA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 -8.11%，过去 7 天内累计变动为 +63.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NEMA（NEMA）市场信息

市值 $ 214.69K$ 214.69K $ 214.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 226.19K$ 226.19K $ 226.19K 流通量 942.09M 942.09M 942.09M 总供应量 992,550,402.152603 992,550,402.152603 992,550,402.152603

NEMA 的当前市值为 $ 214.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEMA 的流通量为 942.09M，总供应量是 992550402.152603，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 226.19K。