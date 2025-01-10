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NebX 价格 (XPOWER)

USD

NebX (XPOWER) 实时价格图表

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+1.30%(1D)

今天 NebX (XPOWER) 的价格

今天 NebX (XPOWER) 的实时价格为 0.00121547 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XPOWER 兑换 USD 的价格为实时更新。
NebX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 813.28 USD
- NebX 当天价格变化为 +1.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NebX (XPOWER) 价格表现 USD

今天内，NebX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NebX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006822474
在过去60天内，NebX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007903113
在过去90天内，NebX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003893627806310232

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.35%
30天$ -0.0006822474-56.13%
60天$ -0.0007903113-65.02%
90天$ -0.003893627806310232-76.20%

NebX (XPOWER) 价格分析

NebX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00105852
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$ 0.00126965
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$ 0.128942
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-0.43%

+1.35%

+53.98%

NebX (XPOWER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 813.28
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什么是NebX (XPOWER)

NebX is a revolutionary platform designed to give every X account tangible value. Users can claim an airdrop of XCOIN based on the value and activity of their X accounts.

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NebX (XPOWER) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 NebX (XPOWER) 的其他问题

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XPOWER 兑换为当地货币

1 XPOWER 兑换 AUD
A$0.0019690614
1 XPOWER 兑换 GBP
0.0009845307
1 XPOWER 兑换 EUR
0.0011790059
1 XPOWER 兑换 USD
$0.00121547
1 XPOWER 兑换 MYR
RM0.0054574603
1 XPOWER 兑换 TRY
0.0430397927
1 XPOWER 兑换 JPY
¥0.1920685694
1 XPOWER 兑换 RUB
0.1242818075
1 XPOWER 兑换 INR
0.1046641217
1 XPOWER 兑换 IDR
Rp19.9257345168
1 XPOWER 兑换 PHP
0.0712630061
1 XPOWER 兑换 EGP
￡E.0.0614420085
1 XPOWER 兑换 BRL
R$0.0074265217
1 XPOWER 兑换 CAD
C$0.0017502768
1 XPOWER 兑换 BDT
0.1482630306
1 XPOWER 兑换 NGN
1.8844403786
1 XPOWER 兑换 UAH
0.0513900716
1 XPOWER 兑换 VES
Bs0.06441991
1 XPOWER 兑换 PKR
Rs0.3384719309
1 XPOWER 兑换 KZT
0.641403519
1 XPOWER 兑换 THB
฿0.0421403449
1 XPOWER 兑换 TWD
NT$0.0401591288
1 XPOWER 兑换 CHF
Fr0.0011060777
1 XPOWER 兑换 HKD
HK$0.0094563566
1 XPOWER 兑换 MAD
.د.م0.0122033188