Navio 今日价格

Navio (NAV) 今日实时价格为 $ 0.03266909，过去 24 小时内变化了 15.03%。当前 NAV 兑 USD 的汇率为 $ 0.03266909 每 NAV。

Navio 目前市值在 $ 2,518,201 排名第 #-，流通供应量为 77.08M NAV。过去 24 小时内，NAV 的交易价格在 $ 0.03234698（低点）和 $ 0.03849449（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.93，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NAV 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 -2.01%。过去一天，总交易量达到 $ 264.15。

Navio（NAV）市场信息

市值 $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M 成交量（24H） $ 264.15$ 264.15 $ 264.15 完全稀释市值 $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M 流通量 77.08M 77.08M 77.08M 总供应量 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

Navio 的当前市值为 $ 2.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 264.15。NAV 的流通量为 77.08M，总供应量是 77077429.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.52M。