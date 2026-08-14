Nave Shares 今日价格

Nave Shares (NAVE) 今日实时价格为 $ 0.02848969，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 NAVE 兑 USD 的汇率为 $ 0.02848969 每 NAVE。

Nave Shares 目前市值在 $ 14,236.38 排名第 #-，流通供应量为 499.70K NAVE。过去 24 小时内，NAVE 的交易价格在 $ 0.02489671（低点）和 $ 0.02843903（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.232044，而历史最低价为 $ 0.02361133。

短期表现方面，NAVE 在过去一小时内波动了 +7.64%，过去7 天内波动了 -19.44%。过去一天，总交易量达到 $ 1.67K。

Nave Shares（NAVE）市场信息

市值 $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K 成交量（24H） $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K 完全稀释市值 $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K 流通量 499.70K 499.70K 499.70K 总供应量 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

Nave Shares 的当前市值为 $ 14.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.67K。NAVE 的流通量为 499.70K，总供应量是 499698.216762，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.24K。