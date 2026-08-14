Navacoin 今日价格

Navacoin (NAVA) 今日实时价格为 $ 0.0397507，过去 24 小时内变化了 1.05%。当前 NAVA 兑 USD 的汇率为 $ 0.0397507 每 NAVA。

Navacoin 目前市值在 $ 285,123 排名第 #-，流通供应量为 4.28M NAVA。过去 24 小时内，NAVA 的交易价格在 $ 0.03917694（低点）和 $ 0.04020208（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.76，而历史最低价为 $ 0.03771258。

短期表现方面，NAVA 在过去一小时内波动了 -0.32%，过去7 天内波动了 -20.87%。过去一天，总交易量达到 $ 786.77。

Navacoin（NAVA）市场信息

市值 $ 285.12K$ 285.12K $ 285.12K 成交量（24H） $ 786.77$ 786.77 $ 786.77 完全稀释市值 $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M 流通量 4.28M 4.28M 4.28M 总供应量 117,305,585.964 117,305,585.964 117,305,585.964

Navacoin 的当前市值为 $ 285.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 786.77。NAVA 的流通量为 4.28M，总供应量是 117305585.964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.66M。