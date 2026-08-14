NAV 今日价格

NAV (NAV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.39%。当前 NAV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NAV。

NAV 目前市值在 $ 177,058 排名第 #-，流通供应量为 197.21M NAV。过去 24 小时内，NAV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04901168，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NAV 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -29.51%。过去一天，总交易量达到 $ 42.75。

NAV（NAV）市场信息

市值 $ 177.06K$ 177.06K $ 177.06K 成交量（24H） $ 42.75$ 42.75 $ 42.75 完全稀释市值 $ 423.93K$ 423.93K $ 423.93K 流通量 197.21M 197.21M 197.21M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NAV 的当前市值为 $ 177.06K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 42.75。NAV 的流通量为 197.21M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 423.93K。