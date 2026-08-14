National Trust Fund System 今日价格

National Trust Fund System (NTFS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.72%。当前 NTFS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NTFS。

National Trust Fund System 目前市值在 $ 91,059 排名第 #-，流通供应量为 999.89M NTFS。过去 24 小时内，NTFS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01222876，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NTFS 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +3.62%。过去一天，总交易量达到 --。

National Trust Fund System（NTFS）市场信息

市值 $ 91.06K$ 91.06K $ 91.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 91.06K$ 91.06K $ 91.06K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

National Trust Fund System 的当前市值为 $ 91.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NTFS 的流通量为 999.89M，总供应量是 999885711.068386，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.06K。