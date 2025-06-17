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Nash Smart Finance 价格 (NASF)

USD

Nash Smart Finance (NASF) 实时价格图表

$0.00902876
$0.00902876$0.00902876
+20.30%(1D)

今天 Nash Smart Finance (NASF) 的价格

今天 Nash Smart Finance (NASF) 的实时价格为 0.00902876 USD。目前其市值为 $ 90.29K USD。NASF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nash Smart Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Nash Smart Finance 当天价格变化为 +20.36%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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Nash Smart Finance (NASF) 价格表现 USD

今天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00152757
在过去30天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00152757+20.36%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Nash Smart Finance (NASF) 价格分析

Nash Smart Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0074952
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$ 0.00917972
$ 0.00917972$ 0.00917972

$ 0.00917972
$ 0.00917972$ 0.00917972

-0.10%

+20.36%

+16.38%

Nash Smart Finance (NASF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 90.29K
$ 90.29K$ 90.29K

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10.00M
10.00M 10.00M

什么是Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

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Nash Smart Finance (NASF) 资源

白皮书
官网

Nash Smart Finance（NASF）代币经济

了解 Nash Smart Finance（NASF）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NASF 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Nash Smart Finance (NASF) 的其他问题

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NASF 兑换为当地货币

1 NASF 兑换 VND
237.5918194
1 NASF 兑换 AUD
A$0.0137237152
1 NASF 兑换 GBP
0.0065909948
1 NASF 兑换 EUR
0.0077647336
1 NASF 兑换 USD
$0.00902876
1 NASF 兑换 MYR
RM0.0382819424
1 NASF 兑换 TRY
0.3555525688
1 NASF 兑换 JPY
¥1.3056489836
1 NASF 兑换 RUB
0.707854784
1 NASF 兑换 INR
0.77873055
1 NASF 兑换 IDR
Rp148.0124353344
1 NASF 兑换 KRW
12.31748583
1 NASF 兑换 PHP
0.5126529928
1 NASF 兑换 EGP
￡E.0.4529728892
1 NASF 兑换 BRL
R$0.0495678924
1 NASF 兑换 CAD
C$0.012188826
1 NASF 兑换 BDT
1.1036756224
1 NASF 兑换 NGN
13.9547611684
1 NASF 兑换 UAH
0.3749644028
1 NASF 兑换 VES
Bs0.92093352
1 NASF 兑换 PKR
Rs2.556944832
1 NASF 兑换 KZT
4.627690938
1 NASF 兑换 THB
฿0.2935249876
1 NASF 兑换 TWD
NT$0.2664387076
1 NASF 兑换 AED
د.إ0.0331355492
1 NASF 兑换 CHF
Fr0.0073132956
1 NASF 兑换 HKD
HK$0.0707854784
1 NASF 兑换 MAD
.د.م0.082161716
1 NASF 兑换 MXN
$0.1709144268