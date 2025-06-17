Nash Smart Finance 价格 (NASF)
今天 Nash Smart Finance (NASF) 的实时价格为 0.00902876 USD。目前其市值为 $ 90.29K USD。NASF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Nash Smart Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Nash Smart Finance 当天价格变化为 +20.36%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00152757。
在过去30天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Nash Smart Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00152757
|+20.36%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Nash Smart Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.10%
+20.36%
+16.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.
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|1 NASF 兑换 VND
₫237.5918194
|1 NASF 兑换 AUD
A$0.0137237152
|1 NASF 兑换 GBP
￡0.0065909948
|1 NASF 兑换 EUR
€0.0077647336
|1 NASF 兑换 USD
$0.00902876
|1 NASF 兑换 MYR
RM0.0382819424
|1 NASF 兑换 TRY
₺0.3555525688
|1 NASF 兑换 JPY
¥1.3056489836
|1 NASF 兑换 RUB
₽0.707854784
|1 NASF 兑换 INR
₹0.77873055
|1 NASF 兑换 IDR
Rp148.0124353344
|1 NASF 兑换 KRW
₩12.31748583
|1 NASF 兑换 PHP
₱0.5126529928
|1 NASF 兑换 EGP
￡E.0.4529728892
|1 NASF 兑换 BRL
R$0.0495678924
|1 NASF 兑换 CAD
C$0.012188826
|1 NASF 兑换 BDT
৳1.1036756224
|1 NASF 兑换 NGN
₦13.9547611684
|1 NASF 兑换 UAH
₴0.3749644028
|1 NASF 兑换 VES
Bs0.92093352
|1 NASF 兑换 PKR
Rs2.556944832
|1 NASF 兑换 KZT
₸4.627690938
|1 NASF 兑换 THB
฿0.2935249876
|1 NASF 兑换 TWD
NT$0.2664387076
|1 NASF 兑换 AED
د.إ0.0331355492
|1 NASF 兑换 CHF
Fr0.0073132956
|1 NASF 兑换 HKD
HK$0.0707854784
|1 NASF 兑换 MAD
.د.م0.082161716
|1 NASF 兑换 MXN
$0.1709144268