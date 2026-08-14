Nasdog 今日价格

Nasdog (NASDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.42%。当前 NASDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NASDOG。

Nasdog 目前市值在 $ 14,172.76 排名第 #-，流通供应量为 906.22M NASDOG。过去 24 小时内，NASDOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NASDOG 在过去一小时内波动了 -0.44%，过去7 天内波动了 -14.98%。过去一天，总交易量达到 --。

Nasdog（NASDOG）市场信息

市值 $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K 流通量 906.22M 906.22M 906.22M 总供应量 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

Nasdog 的当前市值为 $ 14.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NASDOG 的流通量为 906.22M，总供应量是 906220607.8217742，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.64K。