Nasdaq xStock（QQQX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 615.33 $ 615.33 $ 615.33 24H最低价 $ 622.24 $ 622.24 $ 622.24 24H最高价 24H最低价 $ 615.33$ 615.33 $ 615.33 24H最高价 $ 622.24$ 622.24 $ 622.24 历史最高 $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 最低价 $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 涨跌幅（1H） +0.31% 涨跌幅（1D） +0.90% 漲跌幅（7D） +2.81% 漲跌幅（7D） +2.81%

Nasdaq xStock（QQQX）当前实时价格为 $621.63。过去 24 小时内，QQQX 的交易价格在 $ 615.33 至 $ 622.24 之间波动，市场活跃度显著。QQQX 的历史最高价为 $ 2,014.76，历史最低价为 $ 543.74。

从短期表现来看，QQQX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.31%，过去 24 小时内变动为 +0.90%，过去 7 天内累计变动为 +2.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Nasdaq xStock（QQQX）市场信息

市值 $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.01M$ 20.01M $ 20.01M 流通量 8.77K 8.77K 8.77K 总供应量 32,199.9198262 32,199.9198262 32,199.9198262

Nasdaq xStock 的当前市值为 $ 5.45M, 它过去 24 小时的交易量为 --。QQQX 的流通量为 8.77K，总供应量是 32199.9198262，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.01M。