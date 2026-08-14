NASDANQ 今日价格

NASDANQ (NASDANQ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.44%。当前 NASDANQ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NASDANQ。

NASDANQ 目前市值在 $ 910,301 排名第 #-，流通供应量为 1.00B NASDANQ。过去 24 小时内，NASDANQ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00135218（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00239969，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NASDANQ 在过去一小时内波动了 -5.40%，过去7 天内波动了 -46.98%。过去一天，总交易量达到 $ 317.78K。

NASDANQ（NASDANQ）市场信息

市值 $ 910.30K$ 910.30K $ 910.30K 成交量（24H） $ 317.78K$ 317.78K $ 317.78K 完全稀释市值 $ 910.30K$ 910.30K $ 910.30K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NASDANQ 的当前市值为 $ 910.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 317.78K。NASDANQ 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 910.30K。