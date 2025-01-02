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Napoleon X 价格 (NPX)

USD

Napoleon X (NPX) 实时价格图表

$0.00814023
$0.00814023$0.00814023
+0.30%(1D)

今天 Napoleon X (NPX) 的价格

今天 Napoleon X (NPX) 的实时价格为 0.00814023 USD。目前其市值为 $ 206.19K USD。NPX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Napoleon X 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 41.27 USD
- Napoleon X 当天价格变化为 +0.31%
- 其循环供应量为 25.33M USD

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Napoleon X (NPX) 价格表现 USD

今天内，Napoleon X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Napoleon X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012104383
在过去60天内，Napoleon X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010922007
在过去90天内，Napoleon X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.31%
30天$ +0.0012104383+14.87%
60天$ -0.0010922007-13.41%
90天$ 0--

Napoleon X (NPX) 价格分析

Napoleon X 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00810343
$ 0.00810343$ 0.00810343

$ 0.00819884
$ 0.00819884$ 0.00819884

$ 0.673614
$ 0.673614$ 0.673614

--

+0.31%

-2.07%

Napoleon X (NPX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 206.19K
$ 206.19K$ 206.19K

$ 41.27
$ 41.27$ 41.27

25.33M
25.33M 25.33M

什么是Napoleon X (NPX)

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Napoleon X (NPX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Napoleon X (NPX) 的其他问题

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NPX 兑换为当地货币

1 NPX 兑换 AUD
A$0.0131057703
1 NPX 兑换 GBP
0.006512184
1 NPX 兑换 EUR
0.0078960231
1 NPX 兑换 USD
$0.00814023
1 NPX 兑换 MYR
RM0.0363868281
1 NPX 兑换 TRY
0.2872687167
1 NPX 兑换 JPY
¥1.278830133
1 NPX 兑换 RUB
0.9036469323
1 NPX 兑换 INR
0.6979433202
1 NPX 兑换 IDR
Rp131.2940138769
1 NPX 兑换 PHP
0.4719705354
1 NPX 兑换 EGP
￡E.0.4131980748
1 NPX 兑换 BRL
R$0.050469426
1 NPX 兑换 CAD
C$0.0117219312
1 NPX 兑换 BDT
0.972757485
1 NPX 兑换 NGN
12.5814580857
1 NPX 兑换 UAH
0.3427850853
1 NPX 兑换 VES
Bs0.41515173
1 NPX 兑换 PKR
Rs2.268682101
1 NPX 兑换 KZT
4.2730509339
1 NPX 兑换 THB
฿0.2791284867
1 NPX 兑换 TWD
NT$0.2676507624
1 NPX 兑换 CHF
Fr0.0074076093
1 NPX 兑换 HKD
HK$0.0632495871
1 NPX 兑换 MAD
.د.م0.0822977253