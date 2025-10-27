Naked Crab Man（CRABFURIE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001296 $ 0.00001502 24H最低价 $ 0.00001296 24H最高价 $ 0.00001502 历史最高 $ 0.00035536 最低价 $ 0.00001296 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） +4.28% 漲跌幅（7D） -27.60%

Naked Crab Man（CRABFURIE）当前实时价格为 $0.00001469。过去 24 小时内，CRABFURIE 的交易价格在 $ 0.00001296 至 $ 0.00001502 之间波动，市场活跃度显著。CRABFURIE 的历史最高价为 $ 0.00035536，历史最低价为 $ 0.00001296。

从短期表现来看，CRABFURIE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +4.28%，过去 7 天内累计变动为 -27.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Naked Crab Man（CRABFURIE）市场信息

市值 $ 14.68K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 14.68K 流通量 999.57M 总供应量 999,571,749.046185

Naked Crab Man 的当前市值为 $ 14.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRABFURIE 的流通量为 999.57M，总供应量是 999571749.046185，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.68K。