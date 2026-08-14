Nakamigo 今日价格

Nakamigo (MEEGSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.92%。当前 MEEGSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEEGSTR。

Nakamigo 目前市值在 $ 154,761 排名第 #-，流通供应量为 881.92M MEEGSTR。过去 24 小时内，MEEGSTR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEEGSTR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.95%。过去一天，总交易量达到 $ 1.87K。

Nakamigo（MEEGSTR）市场信息

市值 $ 154.76K$ 154.76K $ 154.76K 成交量（24H） $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K 完全稀释市值 $ 154.76K$ 154.76K $ 154.76K 流通量 881.92M 881.92M 881.92M 总供应量 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

Nakamigo 的当前市值为 $ 154.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.87K。MEEGSTR 的流通量为 881.92M，总供应量是 881921762.4650241，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 154.76K。