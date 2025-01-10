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Naka Bodhi 价格 (NBOT)

USD

Naka Bodhi (NBOT) 实时价格图表

$0.00352367
$0.00352367$0.00352367
-14.40%(1D)

今天 Naka Bodhi (NBOT) 的价格

今天 Naka Bodhi (NBOT) 的实时价格为 0.00352367 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NBOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Naka Bodhi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 669.26 USD
- Naka Bodhi 当天价格变化为 -14.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Naka Bodhi (NBOT) 价格表现 USD

今天内，Naka Bodhi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000594845256956914
在过去30天内，Naka Bodhi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010675338
在过去60天内，Naka Bodhi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003672072
在过去90天内，Naka Bodhi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001320047245664726

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000594845256956914-14.44%
30天$ -0.0010675338-30.29%
60天$ -0.0003672072-10.42%
90天$ -0.001320047245664726-27.25%

Naka Bodhi (NBOT) 价格分析

Naka Bodhi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0035191
$ 0.0035191$ 0.0035191

$ 0.00428841
$ 0.00428841$ 0.00428841

$ 0.076389
$ 0.076389$ 0.076389

+0.02%

-14.44%

-5.95%

Naka Bodhi (NBOT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 669.26
$ 669.26$ 669.26

0.00
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什么是Naka Bodhi (NBOT)

Naka Chain An Utility Token based Blockchain

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Naka Bodhi (NBOT) 资源

官网

大家还在问：关于 Naka Bodhi (NBOT) 的其他问题

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NBOT 兑换为当地货币

1 NBOT 兑换 AUD
A$0.0057083454
1 NBOT 兑换 GBP
0.0028541727
1 NBOT 兑换 EUR
0.0034179599
1 NBOT 兑换 USD
$0.00352367
1 NBOT 兑换 MYR
RM0.0158212783
1 NBOT 兑换 TRY
0.1247731547
1 NBOT 兑换 JPY
¥0.5568103334
1 NBOT 兑换 RUB
0.3602247841
1 NBOT 兑换 INR
0.3034232237
1 NBOT 兑换 IDR
Rp57.7650727248
1 NBOT 兑换 PHP
0.2065927721
1 NBOT 兑换 EGP
￡E.0.1781215185
1 NBOT 兑换 BRL
R$0.0215296237
1 NBOT 兑换 CAD
C$0.0050740848
1 NBOT 兑换 BDT
0.4298172666
1 NBOT 兑换 NGN
5.4630274946
1 NBOT 兑换 UAH
0.1489807676
1 NBOT 兑换 VES
Bs0.18675451
1 NBOT 兑换 PKR
Rs0.9812363849
1 NBOT 兑换 KZT
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1 NBOT 兑换 THB
฿0.1221656389
1 NBOT 兑换 TWD
NT$0.1164220568
1 NBOT 兑换 CHF
Fr0.0032065397
1 NBOT 兑换 HKD
HK$0.0274141526
1 NBOT 兑换 MAD
.د.م0.0353776468