NAINCY 价格 (NAINCY)
今天 NAINCY (NAINCY) 的实时价格为 0.0006106 USD。目前其市值为 $ 57.82K USD。NAINCY 兑换 USD 的价格为实时更新。
NAINCY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- NAINCY 当天价格变化为 -37.56%
- 其循环供应量为 94.69M USD
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今天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000367409325436095。
在过去30天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000367409325436095
|-37.56%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
NAINCY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.87%
-37.56%
-66.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.
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|1 NAINCY 兑换 VND
₫16.067939
|1 NAINCY 兑换 AUD
A$0.000928112
|1 NAINCY 兑换 GBP
￡0.000445738
|1 NAINCY 兑换 EUR
€0.000525116
|1 NAINCY 兑换 USD
$0.0006106
|1 NAINCY 兑换 MYR
RM0.002588944
|1 NAINCY 兑换 TRY
₺0.024045428
|1 NAINCY 兑换 JPY
¥0.088298866
|1 NAINCY 兑换 RUB
₽0.04787104
|1 NAINCY 兑换 INR
₹0.05266425
|1 NAINCY 兑换 IDR
Rp10.009834464
|1 NAINCY 兑换 KRW
₩0.83301105
|1 NAINCY 兑换 PHP
₱0.034669868
|1 NAINCY 兑换 EGP
￡E.0.030633802
|1 NAINCY 兑换 BRL
R$0.003352194
|1 NAINCY 兑换 CAD
C$0.00082431
|1 NAINCY 兑换 BDT
৳0.074639744
|1 NAINCY 兑换 NGN
₦0.943737254
|1 NAINCY 兑换 UAH
₴0.025358218
|1 NAINCY 兑换 VES
Bs0.0622812
|1 NAINCY 兑换 PKR
Rs0.17292192
|1 NAINCY 兑换 KZT
₸0.31296303
|1 NAINCY 兑换 THB
฿0.019850606
|1 NAINCY 兑换 TWD
NT$0.018018806
|1 NAINCY 兑换 AED
د.إ0.002240902
|1 NAINCY 兑换 CHF
Fr0.000494586
|1 NAINCY 兑换 HKD
HK$0.004787104
|1 NAINCY 兑换 MAD
.د.م0.00555646
|1 NAINCY 兑换 MXN
$0.011558658