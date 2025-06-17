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NAINCY 价格 (NAINCY)

USD

NAINCY (NAINCY) 实时价格图表

$0.0006106
$0.0006106$0.0006106
-37.50%(1D)

今天 NAINCY (NAINCY) 的价格

今天 NAINCY (NAINCY) 的实时价格为 0.0006106 USD。目前其市值为 $ 57.82K USD。NAINCY 兑换 USD 的价格为实时更新。
NAINCY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- NAINCY 当天价格变化为 -37.56%
- 其循环供应量为 94.69M USD

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NAINCY (NAINCY) 价格表现 USD

今天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000367409325436095
在过去30天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，NAINCY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000367409325436095-37.56%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

NAINCY (NAINCY) 价格分析

NAINCY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00060911
$ 0.00060911$ 0.00060911

$ 0.00101927
$ 0.00101927$ 0.00101927

$ 0.00685702
$ 0.00685702$ 0.00685702

-0.87%

-37.56%

-66.49%

NAINCY (NAINCY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 57.82K
$ 57.82K$ 57.82K

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94.69M
94.69M 94.69M

什么是NAINCY (NAINCY)

nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.

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NAINCY (NAINCY) 资源

白皮书
官网

NAINCY（NAINCY）代币经济

了解 NAINCY（NAINCY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NAINCY 代币的完整经济学

大家还在问：关于 NAINCY (NAINCY) 的其他问题

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NAINCY 兑换为当地货币

1 NAINCY 兑换 VND
16.067939
1 NAINCY 兑换 AUD
A$0.000928112
1 NAINCY 兑换 GBP
0.000445738
1 NAINCY 兑换 EUR
0.000525116
1 NAINCY 兑换 USD
$0.0006106
1 NAINCY 兑换 MYR
RM0.002588944
1 NAINCY 兑换 TRY
0.024045428
1 NAINCY 兑换 JPY
¥0.088298866
1 NAINCY 兑换 RUB
0.04787104
1 NAINCY 兑换 INR
0.05266425
1 NAINCY 兑换 IDR
Rp10.009834464
1 NAINCY 兑换 KRW
0.83301105
1 NAINCY 兑换 PHP
0.034669868
1 NAINCY 兑换 EGP
￡E.0.030633802
1 NAINCY 兑换 BRL
R$0.003352194
1 NAINCY 兑换 CAD
C$0.00082431
1 NAINCY 兑换 BDT
0.074639744
1 NAINCY 兑换 NGN
0.943737254
1 NAINCY 兑换 UAH
0.025358218
1 NAINCY 兑换 VES
Bs0.0622812
1 NAINCY 兑换 PKR
Rs0.17292192
1 NAINCY 兑换 KZT
0.31296303
1 NAINCY 兑换 THB
฿0.019850606
1 NAINCY 兑换 TWD
NT$0.018018806
1 NAINCY 兑换 AED
د.إ0.002240902
1 NAINCY 兑换 CHF
Fr0.000494586
1 NAINCY 兑换 HKD
HK$0.004787104
1 NAINCY 兑换 MAD
.د.م0.00555646
1 NAINCY 兑换 MXN
$0.011558658