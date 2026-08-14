Mythical Mammalian Reptibird 今日价格

Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.81%。当前 GOOFRECK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOOFRECK。

Mythical Mammalian Reptibird 目前市值在 $ 10,459.18 排名第 #-，流通供应量为 997.55M GOOFRECK。过去 24 小时内，GOOFRECK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOOFRECK 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -27.26%。过去一天，总交易量达到 --。

Mythical Mammalian Reptibird（GOOFRECK）市场信息

市值 $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K 流通量 997.55M 997.55M 997.55M 总供应量 997,554,212.73377 997,554,212.73377 997,554,212.73377

Mythical Mammalian Reptibird 的当前市值为 $ 10.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOOFRECK 的流通量为 997.55M，总供应量是 997554212.73377，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.46K。